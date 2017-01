Führende Atomwissenschaftler haben die sogenannte "Doomsday Clock" um eine halbe Minute weiter nach vorne gestellt: Die Weltuntergangsuhr zeigt jetzt nicht mehr drei, sondern zwei-einhalb Minuten vor 12 an. Als Begründung sagten die Wissenschaftler, dass Trump im Wahlkampf Bemerkungen über den Einsatz und die Weiterverbreitung von Atomwaffen gemacht hat, die ihnen Sorgen machen. Außerdem stelle er wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel infrage.

Die Doomsday Clock ist eine symbolische Uhr der Zeitschrift Bulletin of the Atomic Scientists. Sie soll zeigen, wie groß aus Sicht der Wissenschaftler das Risiko für einen Atomkrieg ist. Die Entscheidung darüber, was die Uhr anzeigt, trifft ein Expertengremium, in dem 17 Nobelpreisträger vertretern sind. Die Experten nennen den Zeigerstand historisch. Nur 1953 hatte der Zeiger noch näher an der 12 gestanden - damals hatte es die ersten Wasserstoffbomben-Tests gegeben und die Doomsday-Clock zeigte 2 Minuten vor Weltuntergang.