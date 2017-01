Mexiko hat den Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán an die USA ausgeliefert.

Vorher hatte der oberste Gerichtshof Guzmáns Einsprüche gegen seine Auslieferung abgelehnt. Die Behörden in den USA werfen "El Chapo" Mord und Drogenhandel vor und wollen ihn deshalb vor Gericht stellen. Für so manchen Politiker und Beamten in Mexiko könnte es dann ungemütlich werden: El Chapo" hatte gedroht, im Falle seiner Auslieferung auszupacken. Es gibt Gerüchte, dass die mexikanische Regierung Guzman weitgehend freie Hand ließ.

Der Anführer des Sinaloa-Kartells galt lange Zeit als mächtigster Drogenhändler der Welt. In Mexiko war er zweimal aus Hochsicherheitsgefängnissen ausgebrochen. Sein Anwalt prüft jetzt, ob er gegen die Auslieferung vor den interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof zieht.