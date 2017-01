Wenn's so wäre, würde man das wohl kaum zugeben. Bei der Einreise nach Kanada könnte man dann aber in Teufels Küche kommen. Dort wird nämlich ein virtueller Beamte getestet, der Lügen erkennen soll. Das Programm haben Wissenschafter der San Diego State University geschrieben: Avatar heißt der Neuzugang im Staatsdienst, kurz für: Agent for Truth Assessments in Real Time. Er sieht ein bisschen aus wie ein Bankautomat mit Gesicht und stellt Fragen in mehreren Sprachen. Dann analysiert er die Mimik, Stimme und Gesten der Antwortgeber. Um den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge zu erkennen, fragt er auch harmlose Sachen, bei denen der Antwortende eher nicht lügt.

Falls er Alarm schlägt, nehmen sich die menschlichen Grenzbeamten den Einreisenden vor. Eine frühere Version von Avatar wurde schon in Europa benutzt, von der Grenzschutzagentur Frontex. Die Forscher meinen, man könnte das Programm auch im Polizeidienst einsetzen oder für Bewerbungsgespräche.