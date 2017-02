Es geht darum, dass in der Serie Originalaufnahmen vom Überfall islamistischer Extremisten auf die Westgate Mall in Nairobi verwendet wurden. Bei dem Anschlag wurden 2013 67 Menschen getötet. Mit den Aufnahmen dieser Attacke wurde in der vierten Episode von 24 Legacy ein fiktiver Anschlag in Ägypten illustriert. Die kenianische Filmbehörde nannte das abstoßend, unsensibel und rücksichtslos. Der Chef der Behörde sagt, die Serienmacher ignorierten die Gefühle der Opfer und ihrer Familien.

Inzwischen haben die Macher von 24 Legacy reagiert. Laut Quartz Media haben die Produzenten um Entschuldigung gebeten. Die Aufnahmen sollen nicht noch einmal verwendet und aus der Episode genommen werden.