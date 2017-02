Ein Gesetzespaket verbietet die umstrittene Fördermethode für Öl und Gas praktisch, wenn die Rohstoffe nur schwer zugänglich sind. Das gilt zum Beispiel für Schiefergas - das Gas kommt dann nicht in großen Blasen unter der Erde vor, sondern verteilt sich in einer Gesteinsschicht. Die Fracking-Technik darf in solchen Lagerstätten nur noch für Probebohrungen zur Forschung eingesetzt werden. Ihre Zahl ist auf vier Stück in den nächsten vier Jahren beschränkt. Nach einer Umfrage der Neuen Osnabrücker Zeitung schließen im Moment alle Bundesländer solche Probebohrungen aus.

Fracking bleibt aber für Öl- und Gasvorkommen erlaubt, die leichter zu erreichen sind. Dabei wird die Technik seit Jahren angewendet und gilt als weniger umweltgefährdend. Sie wird für diese Fälle durch ein neues Gesetz einheitlich geregelt.

Beim Fracking wird eine Flüssigkeit mit Druck in Gesteinsschichten gepresst, um daraus Gas oder Öl zu gewinnen.