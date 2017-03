Die Niederlande hatten gestern zwei türkische Minister abgewiesen. In Istanbul kündigte Erdogan harte Konsequenzen an und äußerte Faschismus-Vorwürfe gegen die Niederlande.

Ähnlich äußerte sich auch der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bei einer Wahlkampfveranstaltung heute in Metz in Frankreich vor rund 800 Anhängern. Cavusoglu kritisierte in seiner Rede die Niederlande als "Hochburg des Faschismus".

Die Niederlande hatten Cavusoglu gestern auf dem Weg zu einer Veranstaltung in Rotterdam die Landung seines Flugzeugs verweigert. Auch die türkische Familienministerin wurde abgewiesen. Der Eklat kommt wenige Tage vor der Parlamentswahl in den Niederlanden, bei der sich Ministerpräsident Mark Rutte vor allem gegen den islamfeindlichen Rechtspopulisten Geert Wilders behaupten muss.

Die Türkei hatte bisher vor allem Deutschland kritisiert, weil auch hier mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Minister abgesagt worden waren. Die türkische Regierung will für ihre Verfassungsreform werben. Durch die würde Staatspräsidenten Erdogan deutlich mehr Macht bekommen.