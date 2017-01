Forscher streiten schon lange über die Entstehung der sogenannten Feenkreise in Namibia. Das sind kreisrunde kahle Flecken in der Wüste, mit einem Rand aus Grasbüscheln. Wissenschaftler der Uni Princeton haben jetzt in einem Computermodell die beiden konkurrierenden Thesen, wie die Kreise entstehen, vereint. Sie sagen, nur wenn man beide Theorien zusammennimmt, entsteht am Computer genau das gleiche Muster wie in der Natur.