Sie tritt für den Front National bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich an. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit dafür, ihre Immunität aufzuheben, dadurch kann gegen sie jetzt in ihrem Heimatland ermittelt werden.

Ihr wird vorgeworfen, im Jahr 2015 auf Twitter Fotos von Gewalttaten der Terrormiliz IS gepostet zu haben. Gewaltbilder zu verbreiten ist in Frankreich eine Straftat, dafür kann es bis zu drei Jahre Gefängnis und 75.000 Euro Strafe geben.

Le Pen liegt laut Umfragen in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl vorne, würde in einer Stichwahl aber verlieren.