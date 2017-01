Lieber die Stulle von zu Hause, statt das Schnitzel in der Kantine: Die Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland bringt sich ihr Mittagessen selbst mit.

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat den Ernährungsreport 2017 vorgestellt: Demnach haben sich letztes Jahr aber etwas weniger Berufstätige selbst verpflegt als im Jahr davor. Wer im Restaurant, beim Imbiss oder Bäcker isst, gibt dafür im Schnitt 6,20 Euro pro Tag aus. Fast jeder fünfte Befragte verzichtet komplett aufs Mittagessen.

Die Umfrage hat auch ergeben, dass fast zwei Drittel der Befragten ihre Lebensmittel in Supermärkten kaufen. Knapp die Hälfte geht meistens zum Discounter und nur sechs Prozent in den Bioladen. Viele nutzen beim Einkaufen ihr Smartphone als Helfer. Sie machen ihre Einkaufsliste mit Apps und holen sich Infos über Lebensmittel per QR-Code.

Für den Ernährungsreport der Bundesregierung hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa etwa 1.000 Menschen ab 14 Jahren zu ihren Ess- und Einkaufsgewohnheiten befragt.