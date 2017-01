Laut einem Bericht des Instituts für Energiewirtschaft und Finanzanalyse hat das Land jetzt auch seine Auslandsinvestitionen in dem Bereich auf Rekord-Höhe geschraubt. In China sitzen inzwischen fünf der sechs größten Solarzellenhersteller der Welt. Bei den Inlandsinvestitionen in den erneuerbaren Energien ist China schon länger spitze, knapp die Hälfte der weltweit rund acht Millionen Jobs in diesem Bereich gibt es in China. Und diese Zahl soll weiter steigen.

Bis vor kurzem war China noch vor allem ein großes Kohle-Land. Inzwischen beobachten Experten aber ein Umdenken der chinesischen Regierung. Das Land hat oft mit schlimmem Smog zu kämpfen, zuletzt auch wieder in der Hauptstadt Peking.