Die EU-Staaten haben sich dafür bei ihrem Treffen in Malta auf ein Zehn-Punkte-Programm geeinigt. Es sieht zum Beispiel vor, die sogenannte zentrale Mittelmeerroute zu schließen. Dafür soll die libysche Küstenwache so schnell wie möglich ausgebildet und ausgerüstet werden. Sie soll in Zukunft die von Schlepperbanden organisierten Überfahrten in Richtung Europa verhindern. Flüchtlinge sollen dann zumindest vorerst in Libyen bleiben und in angemessenen Aufnahmeeinrichtungen versorgt werden.