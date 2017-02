Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass ihre Abgeordneten-Diät und ihre Tagespauschalen ab März halbiert werden. Die monatliche Kostenpauschale wird demnach komplett gestrichen. Der Grund dafür: Le Pen hat in den letzten Jahren rund 340.000 Euro für zwei Mitarbeiter kassiert. Die sollen aber gar nicht überwiegend für das Parlament in Brüssel gearbeitet haben - sondern für die Partei in Frankreich. Deshalb sollte Le Pen das Geld bis gestern an das EU-Parlament zurückzahlen. Weil sie sich geweigert hat, wird die Summe jetzt auf diesem Weg von ihr eingezogen.

Der Front National wird schon länger verdächtigt, regelwidrig EU-Gelder bezogen zu haben. Le Pen ist seit 2004 Europa-Abgeordnete und will im Frühjahr die neue französische Präsidentin werden.