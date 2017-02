Fast 160.000 Menschen, die unterhalb des Sees leben, mussten deshalb ihre Häuser verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. In der Region hatte es in den letzten Wochen heftig geregnet. Der Wasserstand des Oroville-Sees ist deshalb stark angestiegen.

Das ist aber nicht der einzige Grund für den drohenden Dammbruch. Das Problem sind außerdem Erosionsschäden am Hauptabfluss. Auch der Not-Abflusskanal des Sees ist stark beschädigt, weil er seit fast 50 Jahren nicht mehr genutzt wurde.

Einige Experten befürchten eine zehn Meter hohe Flutwelle. Der Oroville-Damm ist mit 235 Meter der höchste Damm der USA. Er ist etwa zweieinhalb Kilometer lang und wird vor allem zur Stromgewinnung genutzt.