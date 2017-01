Das kostet nämlich viel weniger Zeit und Energie, als einen Partner zur Fortpflanzung zu finden. Trotzdem hat sich Sex in der Evolution weitgehend durchgesetzt.

Den Grund dafür haben britische Forscher von der Universität in Stirling an Wasserflöhen untersucht. Die können sich nämlich sowohl selbst klonen als auch über Sex vermehren. Die Forscher untersuchten beide Arten von Nachkommen und stellten fest: Die sexuell gezeugten Wasserflöhe waren im Vergleich nur halb so anfällig gegenüber einer Infektion mit bestimmten Bakterien, berichten die Forscher in einem Fachmagazin der Royal Society.

Das Werben um einen Partner und Sex lohnen sich also aus gesundheitlichen Gründen – das ist auch beim Menschen keine Neuigkeit. Die Wasserflöhe bieten aber eine besondere Möglichkeit, den Vorteil im Vergleich zu sehen.