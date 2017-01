Wie viel, das haben US-Forscher an Fischen untersucht, genauer gesagt an Nilhechten. Die Arten dieser Fischgruppe haben sehr unterschiedlich große Gehirne. Die Ergebnisse bestätigen die Theorie: Je größer das Hirn eines Fischs, desto mehr Energie verbraucht er. Die Frage ist, warum manche Fische größere Gehirne entwickelt haben. Die Forscher glauben, dass sie durch das größere Denkorgan eine besondere Art der Orientierung entwickeln konnten. Sie können nämlich schwache elektrische Felder erzeugen und Veränderungen in diesen Feldern wahrnehmen. So können sie spüren, ob Beute in der Nähe ist - auch bei trübem Wasser.

Für die Fische hat das aber auch Nachteile: Weil ihr Gehirn so viel Energie braucht, brauchen sie auch viel Sauerstoff. Deswegen können sie sich nicht in Seen oder Flüssen aufhalten, in denen die Sauerstoffkonzentration niedrig ist.

Beim Menschen ist es übrigens ähnlich: Auch unser Gehirn braucht viel Energie. Deshalb sind wir verglichen mit anderen Lebewesen eher schlecht darin, lange ohne Nahrung zu überleben.