Ein Würzburger Rechtsanwalt will Facebook zum ersten Mal vor ein deutsches Gericht bringen.

Auf der Facebook-Seite seiner Kanzlei erklärt er, dass er das Unternehmen stellvertretend für einen in Deutschland lebenden Syrer verklagt hat. Hintergrund sind demnach Falschmeldungen, die über ihn verbreitet wurden und nicht durch das Unternehmen gesperrt wurden - darunter die Meldung, der syrische Flüchtling habe einen Obdachlosen angezündet. Außerdem sollte er an den Attentaten in Brüssel letztes Jahr beteiligt gewesen.

Dass es ausgerechnet den in Würzburg lebenden Syrer traf, lag nach Aussage seines Anwalts wohl daran, dass er vor zwei Jahren unfreiwillig bekannt wurde: Er hatte ein Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gemacht - und wurde dabei fotografiert.

Neben Facebook ist auch ein Funktionär der AfD angeklagt, der die Falschmeldungen mit verbreitet haben soll.