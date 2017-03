Das Holi-Fest wird vor allem in Indien und Nepal gefeiert. Weil bei dem Frühlingsfest mit Farbpulver geworfen wird, wird es auch Farbenfest genannt.

In Nepal wurden die Feiern dieses Mal von mehreren Festnahmen überschattet. In der Hauptstadt Kathmandu wurden Teilnehmer mit Wasserballons beworfen und gegen ihren Willen im Gesicht mit Farbe beschmiert, außerdem waren am Rande des Fests viele Motorradfahrer zu schnell unterwegs. Mehr als 140 Menschen wurden festgenommen und 600 Motorräder beschlagnahmt.

Das Holi-Fest markiert den Frühlingsanfang und steht für den Sieg des Guten über das Böse. Millionen Menschen treffen sich in Städten und Dörfern, bewerfen sich gegenseitig mit Farbpulver und bespritzen sich mit Wasser.

Auch in Deutschland wird das Holi-Fest inzwischen gefeiert - dann aber meistens ohne religiösen oder spirituellen Hintergrund, sondern als kommerzielle Partys.