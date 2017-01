Testsieger: Stuttgart, letzte Plätze: Göttingen und Bremen

Die Fernbusbahnhöfe in Göttingen und Bremen schnitten am schlechtesten ab - sie bekamen ein "sehr mangelhaft". Auch der Fernbusbahnhof in Dortmund bekam ein "mangelhaft". In Mannheim, Berlin-Südkreuz und Rostock reichte es für ein "ausreichend", ein "gut" bekamen München, Hannover, Hamburg Bus-Port und der Testsieger: Stuttgart.