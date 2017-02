Dieser inoffizielle Wettstreit läuft schon seit Jahren. Jetzt will ein Team von der University of Illinois es weitgehend geschafft haben. In der Fachzeitschrift "Science Robotics" berichten die Forscher, "Bat Bot" könne wie eine Fledermaus in den Sturzflug gehen und enge Wende-Manöver fliegen. Den Wissenschaftlern zufolge hat das Vorbild den ausgefeiltesten angetriebenen Flugmechanismus unter den Tieren. Die Fledermaus nutze nicht nur 40 verschiedene Gelenke, sondern auch flexible Knochen.