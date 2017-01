Ein Ministeriumssprecher sagte, die Situation werde aber ständig geprüft und da wo es Betrug gibt, wird es auch Strafen geben.

Der Landeschef des Bundes der Kriminalbeamten in Niedersachsen, Ulf Küch, hatte in einem Interview heute etwas anderes gesagt. Er sprach davon, dass es immer mehr Menschen gibt, die versuchen, das Sozialsystem zu betrügen. Alleine in Braunschweig sollen sich laut Medienberichten 300 Asylsuchende mehrere Identitäten zugelegt haben, um mehrfach Sozialleistungen zu bekommen.

Laut Küch kätte der Betrug eingedämmt werden können, wenn die Menschen von Anfang an konsequent mit Fingerabdrücken registriert worden wären.