Die Wissenschaftler sagen, dass Übergewicht von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Einerseits kann es vererbt werden, andererseits aber auch, indem wir uns gegenseitig beeinflussen: Wie wird in deiner Familie gegessen? Wie viel Sport machen deine Verwandten? Demnach können auch Freunde uns prägen. In einem Interview mit dem Science Magazine erklären die Forscher, dass eine Freundin, die Sport hasst und am liebsten Fastfood isst, dazu führt, dass wir auch eher zulegen. Umgekehrt gilt natürlich auch, dass man durch eine Sportfreak-Freundin dazu gebracht wird, mitzujoggen und sich gesünder zu ernähren. Ein weiterer Faktor ist auch, wo wir leben: gibt es in dem Land, in der Stadt, in der wir wohnen, viele Übergewichtige - so die Theorie - ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir die treffen und das eine Wirkung auf uns hat.