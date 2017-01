Stellt euch vor, ihr geht an der Uni auf Toilette und eure Hinterlassenschaften landen nicht in der Kanalisation, sondern als Dünger auf Pflanzen.

So kann es im Moment Studenten auf dem Ingenieurs-Campus der Universität Michigan in den USA gehen. Forscher haben da eine spezielle Toilette und ein Urinal installiert. Das Urin wird in einen unterirdischen Tank geleitet und dann zu Dünger aufbereitet. Der landet anschließend im botanischen Garten der Uni. Die Forscher aus Michigan sind überzeugt, dass solcher Dünger aus nährstoffreichem Urin Geld spart und die Umwelt nicht so verschmutzt wie chemische Produkte.