An einer Stelle des Reaktors 2 wurden nach Angaben des Betreibers 530 Sievert pro Stunde gemessen. Schon 6 Sievert lösen eine Strahlenkrankheit aus, die tödlich ist. Am Montag war es dem Betreiberkonzern Tepco zum ersten Mal gelungen, Bilder aus dem Inneren des Reaktors 2 zu machen - mit einer ferngesteuerten Kamera. Die Aufnahmen zeigen, dass die Schäden in dem Reaktor viel schlimmer sind als bisher angenommen. Auf einigen Bildern sieht man ein Loch unter einem Druckbehälter, das bedeutet, dass der Druckkessel von geschmolzenen Brennstäben gesprengt wurde. Auf den Bildern sind auch Wassertropfen zu sehen. Das Wasser stammt vermutlich aus den Kühlbecken und wäre damit noch stärker radioaktiv kontaminiert. Das Wasser aus den Kühlbecken sickert ins Grundwasser.

Im März 2011 erschütterten ein schweres Erdbeben und ein darauffolgender Tsunami Japans Nordostküste. Fast 19.000 Menschen starben. Die Naturkatastrophe führte zu einer Kernschmelze in der Atomanlage in Fukushima, der folgenschwersten Atomkatastrophe seit dem Unglück von Tschernobyl 1986.

Studie: Die Bewohner wurden weniger verstrahlt als gedacht

Eine Studie zweier japanischer Wissenschaftler hatte zuletzt ergeben, dass die Strahlung, die die Bewohner rund um das Atomkraftwerk abbekommen haben, geringer war als angenommen. Die Forscher sagen, die bisherige Messmethode sei nicht genau gewesen.

Um Strahlung zu messen, fliegt man üblicherweise mit einem Flugzeug oder einem Hubschrauber hin und her, misst die Strahlung, die oben ankommt und rechnet das dann hoch auf das, was auf dem Boden sein muss. Und dann schätzt man, wie viel jede Person abbekommt. Die Wissenschaftler haben Bewohner rund um Fukushima mit Strahlungsmessgeräten ausgestattet - und diese Messungen ergaben andere Zahlen als die Luftmessungen. Die Strahlengeräte zeigten an, dass die Strahlendosen durch den Reaktorunfall im Jahr 2011 im Schnitt bei etwa drei mSv/Jahr lag. Das sind zwar deutlich höher als das, was wir an natürlicher Strahlung und durch Röntgen abbekommen - aber krank wird man davon eher nicht. Erst ab 20 mSv pro Jahr wurden Dörfer in Japan evakuiert.