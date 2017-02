Sie haben es nach eigenen Angaben geschafft, einen Terahertz-Sender zu bauen. Laut den Entwicklern kann der bis zu zehnmal mehr Daten pro Sekunde übertragen als der Funkstandard 5G, der in ein paar Jahren LTE 4G ablösen könnte. Die Terahertz-Übertragung könnte unter anderem genutzt werden, um Daten von der Erde an Satelliten im All zu senden und zu empfangen. So könnte man zum Beispiel den Internet-Empfang in Flugzeugen verbessern.

Dass man Daten mit Hilfe von Terahertz-Strahlung übertragen kann, ist eine ziemlich neue Entwicklung. Terahertz-Strahlen sind elektromagnetisch, ihre Wellenlänge liegt zwischen Infrarot und Mikrowellen. Lange Zeit gab es keine Sensoren, mit denen man diese Wellen gut empfangen konnte. Seitdem sich das geändert hat, untersuchen Forscher die Möglichkeiten von Terahertz-Strahlung.