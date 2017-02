Englische Forscher haben Hummeln in einer Studie beigebracht, einen Ball in ein Loch zu rollen. Zur Belohnung gab es einen Tropfen Zuckerwasser. Die Forscher überraschte dabei, dass die Hummeln schnell umsetzten, was von ihnen erwartet wurde - obwohl Fußballspielen in ihrem natürlichen Lebensumfeld keine Rolle spielt.