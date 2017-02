Was gibt's im Fußball Schöneres als einen zielgerichteten Kopfball, am Keeper vorbei geradewegs ins Tor...

Was für die Zuschauer toll aussieht, kann den Spielern schon mal ziemlich wehtun. Forscher des Albert Einstein College of Medicine in New York haben im Fachmagazin Neurology noch mal gewarnt, dass die Auswirkungen von Kopfbällen oft unterschätzt werden. Sie kritisieren, dass bei Fußballspielern meistens nur nach Zusammenstößen mit anderen Spielern untersucht wird, ob sie eine Gehirnerschütterung haben.