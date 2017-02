Gibt es in der Fußball-Bundesliega Wettbetrug?

Mit dieser Frage haben sich Wissenschaftler der Universität Bielefeld und zwei US-amerikanische Hochschulen beschäftigt. Ihr Ergebnis: Es gibt Hinweise auf Wettbetrug. Auf die Spiele von drei bestimmten Schiedsrichtern sollen demnach auffällig hohe Summen gesetzt worden sein. Dabei werde auf die Anzahl der Tore gewettet, also ob weniger oder mehr als 2,5 Treffer in einer Partie erzielt werden. Die Autoren betonen aber, dass das nur ein Hinweis auf möglichen Betrug sei und kein Nachweis. Die Namen der Schiedsrichter werden in der Studie nicht genannt. Darüber hat WDR Sport Inside berichtet.

DFB dementiert

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Darstellung zurückgewiesen und erklärt, man arbeite seit über zehn Jahren mit Datenanalysen und bisher sei kein einziges Spiel der ersten oder der zweiten Liga als manipulationsverdächtig eingestuft worden.