Die Stadtverwaltung begründet das so: Wegen des Ministers würden so viele Leute kommen, dafür gebe es weder genug Platz, noch Parkplätze oder Zufahrten. Außerdem hat es laut SWR Drohungen gegen die Stadtverwaltung gegeben. Die Entscheidung kann angefochten werden.



Für die Veranstaltung hatte eine Organisation, die der türkischen Regierungspartei AKP nahesteht, eine Halle der Stadt gemietet.

Auch andere türkische Regierungsmitglieder sind in Deutschland aufgetreten oder haben das noch vor. Sie wollen Werbung für ein Präsidialsystem in der Türkei machen. Darüber stimmt das Volk Mitte April in einem Referendum ab, auch knapp 1,5 Millionen Türken in Deutschland sind wahlberechtigt. Gegen die Auftritte der Regierungsmitglieder kam Kritik aus mehreren Parteien.