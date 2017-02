Der ist in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Gazastreifen aufgewachsen und gilt selbst innerhalb der Hamas als Hardliner.

Sinwar hat den bewaffneten Arm der Hamas mitgegründet und steht auf einer Terroristen-Liste der USA. Israel hat ihn schon mehrfach wegen "terroristischer Aktivität" verurteilt, er saß 22 Jahre lang in Israel im Gefängnis. Vor sechs Jahren kam er frei und aus israelischer Sicht gehört er mittlerweile zu den einflussreichsten Personen in Gaza. Bisher hatte er aber in der Hamas keinen politischen Führungsposten.