Wer gut behandelt werden will, sollte zu einer Ärztin gehen - könnte man meinen, wenn man diese Studie gelesen hat.

In ihrer Untersuchung haben US-amerikanische Wissenschaftlern die Daten von gut eineinhalb Millionen Patienten über 65 untersucht, die in Krankenhäusern behandelt wurden. Dabei interessierte sie insbesondere, wie viele Patienten innerhalb von 30 Tagen starben und wie viele Patienten ein zweites Mal eingeliefert werden mussten. Und eben, ob der behandelnde Arzt ein Mann war oder eine Frau.

Heraus kam, dass Patienten, die von einer Frau behandelt worden waren, seltener starben und auch seltener ein zweites Mal ins Krankenhaus mussten.

Der Unterschied betrug allerdings nur einen halben Prozentpunkt. Die Forscher sagen zwar: Wenn Männer im Arztberuf genauso arbeiten würden wie Frauen, dann würden in amerikanischen Krankenhäusern jedes Jahr 32.000 zusätzliche Patienten überleben. Allerdings gibt es auch Kritik an der Studie: Zum Beispiel arbeiten Ärztinnen im Krankenhaus aus familiären Gründen oft in anderen Schichten als Männer. Das könnte die Sterberate ihrer Patienten beeinflussen - und den kleinen Unterschied erklären.