Jetzt ist das Tier, das Walforscher liebevoll "Granny" getauft haben, offenbar tot. Das "Center for Whale Research" meldet auf seiner Homepage, dass Granny zuletzt Anfang Oktober gesichtet wurde. Da schwamm sie ein ganzes Stück weit weg von ihrer Gruppe vor der Pazifik-Küste zwischen Vancouver in Kanada und Seattle in den USA. Bis zum Jahresende wurde der alte Schwertwal gar nicht mehr gesehen.

Die ersten Fotos von Granny stammen aus dem Jahr 1976. Seitdem beobachten Walforscher ihre Gruppe. Die schwarz-weißen Schwertwale gehören zur Familie der Delfine. Für die Forscher war eins besonders spannend: Delfine sind neben Indischen Grindwalen und Menschen die einzigen Säugetiere, bei denen die Weibchen weiterleben, wenn sie nicht mehr fruchtbar sind. Selbst weibliche Schimpansen, die nächsten Verwandten des Menschen, leben nur selten über das gebärfähige Alter hinaus.

Dank Granny haben die Walforscher rausgefunden, dass weibliche Delfine nach dem Ende ihrer Fruchtbarkeit noch wichtige Aufgaben haben: Sie leiten die Gruppe beim Jagen, kümmern sich um die Jungtiere und füttern sogar größere Männchen.