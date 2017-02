Damit sich Greifvögel in Gefangenschaft nicht zu sehr langweilen, haben sich New Yorker Forscher ein Unterhaltungsprogramm ausgedacht. Zuerst verpackten sie das Futter für die Vögel in Pakete und bestrichen sie mit Pfefferminzöl. Nachdem die Tiere gelernt hatten, den Geruch mit Futter zu verbinden, gaben die Wissenschaftler ihnen auch ab und zu Pakete mit Minzduft, aber ohne Leckereien drin.

Mit solchen Päckchen beschäftigten sich die Vögel deutlich öfter und länger als mit leeren Päckchen ohne Pfefferminzgeruch. Die Forscher glauben, dass Gerüche das Zooleben für Adler, Falken oder Geier abwechslungsreicher machen.

Die Studie erscheint in der nächsten Ausgabe des Fachjournals Zoo Biology.