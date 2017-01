Er hat ein Präsidentendekret unterzeichnet, das das Ganze auf den Weg bringt. Vorher sagte er im Sender ABC, der Bau der Mauer solle in den nächsten Monaten starten. Trump wiederholte auch seinen Plan, am Ende Mexiko zu 100 Prozent dafür zahlen zu lassen. Wie genau er das Geld von Mexiko bekommen will, hat er nicht erklärt; er sagte aber, dass die Form der Zahlung "vielleicht kompliziert" wird. Die Grenze zwischen den USA und Mexiko ist 3.200 Kilometer lang, ein Teil davon hat schon Grenzzäune und Sperranlagen. Experten veranschlagen für eine komplette Mauer Kosten von bis zu 40 Milliarden US-Dollar.

Trump hat noch ein weiteres Dekret unterzeichnet, mit dem Finanzhilfen für Städte gestrichen werden, die illegal in die USA eingereiste Einwanderer nicht festnehmen.