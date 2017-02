Der 36-jährige Tunesier saß schon mal in Auslieferungshaft, wurde aber wieder freigelassen. Die Abschiebung war gescheitert, weil tunesische Behörden die nötigen Unterlagen nicht rechtzeitig vorgelegt hatten. Obwohl nach dem Mann gesucht wurde. Er soll an zwei Terroranschlägen in Tunesien beteiligt gewesen sein - unter anderem auf das Bardo-Museum in Tunis vor knapp zwei Jahren. Dabei waren 20 Menschen getötet worden.



Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass der Mann versucht hat, in der hessischen Islamisten-Szene ein Netzwerk für die Terrorgruppe IS aufzubauen. Ziel sei es gewesen, in Deutschland einen Anschlag zu verüben. In dem Fall wird gegen insgesamt 16 Verdächtige ermittelt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte, den Sicherheitsbehörden sei ein Schlag gegen den islamistischen Terror gelungen. Die deutschen Behörden griffen wachsam und entschlossen zu, wenn es geboten und notwendig sei.

Bei der Razzia heute Morgen waren in Hessen über 50 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen durchsucht worden. Insgesamt wird gegen 16 Beschuldigte ermittelt. Hauptverdächtiger ist der Tunesier.