Der Verband ASA hat seine Regularien dahingehend geändert - auf Bitten eines muslimischen Frauen-Sportverbands. Damit will der Verband mehr muslimische Frauen für den Schwimmsport gewinnen, die sich bisher aus religiösen Gründen dagegen entschieden hatten. Allerdings müssen die Ganzkörper-Schwimmanzüge bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Sie dürfen nur locker am Körper anliegen und nicht hauteng sein, damit es keine Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Schwimmerinnen gibt.

In Deutschland ist das Tragen von Burkinis, also Ganzkörperschwimmanzügen für muslimische Mädchen und Frauen, vor allem beim Schwimmunterricht an Schulen Thema. Das Bundesverfassungsgericht hatte Ende letzten Jahres die Beschwerde einer muslimischen Schülerin abgewiesen. Sie hatte sich vom Schwimmunterricht an ihrer Schule befreien lassen wollen, weil ihrer Ansicht nach das Tragen eines Burkinis nicht ausreiche, um die islamischen Bekleidungsvorschriften einzuhalten. Das ordnete das Bundesverfassungsgericht als nicht nachvollziehbar ein (Az. 1 BvR 3237/13).

In der Stadt Neutraubling bei Regensburg führte ein Burkini-Verbot im städtischen Schwimmbad im vergangenen Sommer zu einer breiten öffentlichen Diskussion.

