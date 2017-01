In Großbritanniens Geschäftswelt tragen viele Frauen High-Heels, Strumpfhosen und Make-up offenbar nicht immer freiwillig.

Das britische Parlament kritisiert in einem Bericht die Kleidervorschriften vieler Unternehmen als sexistisch. Die Autoren haben zusammengetragen, was Firmen von vielen Frauen verlangen. Es gibt Beispiele für eine High-Heels-Pflicht am Arbeitsplatz. Andere Frauen haben berichtet, ihre Haare blond färben zu müssen oder ihnen wurde freizügige Kleidung vorgeschrieben; oder, regelmäßig das Make-up aufzufrischen.

Auslöser der Debatte war ein Fall aus der Unternehmensberatung Pricewaterhouse-Coopers. Eine Mitarbeiterin hatte sich dort der Pflicht widersetzt, Schuhe mit Absätzen zwischen fünf und zehn Zentimetern zu tragen - und deshalb am Ende ihre Stelle verloren.

In Großbritannien dürfen Unternehmen ihren Mitarbeitern Dresscodes vorgeben. Allerdings dürfen sie Frauen nicht diskriminieren. Mehrere Parlamentsabgeordnete fordern jetzt, solche Dresscodes gesetzlich stärker einzuschränken.