Nach einem Bericht des Guardian soll der Termin für den Staatsbesuch so gelegt werden, dass er in die Sommerpause des Parlaments fällt. Die Zeitung beruft sich für diese Informationen auf Regierungskreise. Angeblich wird ein Termin für den Trump-Besuch im August oder September gesucht.

In Großbritannien gibt es Proteste gegen den Trump-Besuch. In einer Petition haben sich 1,8 Millionen Menschen dafür ausgesprochen, den Staatsbesuch auf einen Termin ohne die volle Zeremonie herabzustufen. Trump soll so nicht alle Ehren eines Staatsgastes bekommen. Auch der Präsident des britischen Unterhauses hatte sich strikt gegen einen Besuch Trumps in der Parlamentskammer ausgesprochen.