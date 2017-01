Ihr meint, eure Haare wären dünn und brüchig? Von wegen - sie sind so widerstandsfähig wie Stahl.

Eine Studie von Nanowissenschaftlern aus San Diego zeigt jetzt, wie es kommt, dass menschliches Haar so stark ist. Haare bestehen aus zwei Teilen: Der Matrix im Inneren, mit einer eher chaotischen Struktur, und dem Kortex, der Hülle, die aus parallel verlaufenden, festen Fasern besteht. Zoomt man an diese Fasern näher heran, dann sieht man laut der Wissenschaftler, dass diese aus tausenden spiralförmigen Ketten zusammengesetzt sind. Wird das Haar auseinandergezogen, dann ziehen sich die Spiralen auseinander, bis sie ganz flach beisammen liegen. So ist es möglich, dass ein Haar auf das anderthalbfache seiner ursprünglichen Länge gezogen werden kann, bevor es reißt.

Zudem ist das Haar sehr flexibel: Wenn nicht allzu stark daran gezogen wird, dann ziehen sich die Fasern wieder in ihre ursprüngliche Spiralform zurück. Die Wissenschaftler freuen sich, dass sie jetzt bei der Natur klauen können, um widerstandsfähiges Material, zum Beispiel für Schutzkleidung zu entwickeln.