Touristen, die bei einem Gottesdienst Selfies machen oder während einer Beerdigung die Trauernden fotografieren. In Hallstatt in Österreich ist genau so etwas regelmäßig vorgekommen. Das kleine Örtchen, das zum Unesco-Welterbe zählt, zog deswegen Konsequenzen.

So oder so ähnlich wendet sich der evangelische Pfarrer Dankfried Kirsch inzwischen vor der Messe an die Gläubigen. Auch auf dem Friedhof ist bei Beerdigungen Touristen-Sperrzone. Wenn aber nicht gerade Gottesdienste oder Begräbnisse stattfinden, sind Touristen in den Kirchen und auf dem Friedhof in Hallstatt willkommen.