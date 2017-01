In Hamburg wird heute die neue Elbphilharmonie offiziell eröffnet. Zum Festakt am Abend hat sich viel Prominenz angekündigt.

Unter anderem kommen Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel, aber auch Schauspieler Charly Hübner oder Modeschöpferin Jil Sander. Insgesamt werden etwa 2000 Gäste erwartet. Zur Eröffnung spielt das NDR Elbphilharmonieorchester - was genau soll aber bis zur Aufführung am Abend geheim bleiben. Zu sehen gibt's das Eröffnungskonzert live im NDR-Fernsehen, auf ndr.de oder bei Youtube. Teil des Festakts ist auch eine Lasershow an der Außenfassade.