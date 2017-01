Die Deutsche Kreditbank ist schon länger Sponsor der deutschen Handballer. Die Live-Übertragungsrechte für Spiele mit deutscher Beteiligung hat sich die DKB in letzter Minute gesichert. Auch ausgewählte andere Partien sollen gezeigt werden - im Netz. Moderatoren werden noch gesucht. Experten sehen in dem Deal Anzeichen für einen Wandel in Sportübertragungen.