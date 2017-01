Das habe ich so nie gesagt! Das ist eine Unterstellung!

Sätze wie dieser sind in der Politik nicht unüblich - und auch der künftige US-Präsident Donald Trump hat schon öfter seine eigenen Aussagen widerrufen. Das " Internet Archive " hat jetzt eine Sammlung mit mehr als 700 Fernsehmitschnitten von Trump angelegt - frei zugänglich für alle. Die ersten Beiträge stammen aus dem Jahr 2009 und die Sammlung soll ständig erweitert werden.

Einfacher Faktencheck

Das Ziel des Ganzen: Faktenchecks erleichtern. Alles, was Trump in Zukunft öffentlich zu einem Thema sagt, kann mit dem abgeglichen werden, was er früher einmal dazu gesagt hat. Ob solche Faktenchecks Trump allerdings beeindrucken können, ist fraglich. Er ist dafür bekannt, sich wenig für seine Aussagen aus der Vergangenheit zu interessieren.

Das "Internet Archive" ist ein gemeinnütziges US-Projekt - quasi eine riesige Bibliothek über das Internet. Aus Sorge, dass die inzwischen riesige Sammlung unter der Trump-Regierung vernichtet werden könnte, sammelt die Organisation gerade Spenden für eine Kopie. Die soll dann auf Servern in Kanada liegen.