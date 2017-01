Trotzdem hätten viele lieber keine Narben - denn so richtig hübsch sind die oft nicht. Wissenschaftler forschen deswegen schon lange an dem Thema und haben jetzt bahnbrechende Neuigkeiten: Es ist ihnen gelungen, Hautzellen so zu manipulieren, dass keine Narben entstehen. Das heißt, die neu gebildete Haut sieht genauso aus wie die ursprüngliche.