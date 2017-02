Homosexuelle Paare würden oft gerne heiraten, in vielen Ländern dürfen sie aber nur eingetragene Lebenspartnerschaften eingehen. Es gibt aber auch heterosexuelle Paare, die lieber in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben würden als in einer Ehe.

In Großbritannien wollte so ein Paar das vor Gericht einklagen - dort hat es jetzt verloren. Das Paar hatte argumentiert, dass das Gesetz zur eingetragenen Lebenspartnerschaft sie diskriminiert, weil es nur für gleichgeschlechtliche Paare gilt. Ihnen ging es darum, dass sie mehr Rechte für die gemeinsamen Kinder und finanzielle Sicherheiten haben wollen, ohne eine Ehe eingehen zu müssen. Die Richter sagten: Ja, es gibt eine Ungleichbehandlung, aber der britischen Regierung müsse mehr Zeit gegeben werden, eine Lösung zu finden. Das Paar, das geklagt hat, will jetzt vor das oberste britische Gericht ziehen.

Eingetragene Lebenspartnerschaften für Homosexuelle gibt es in Großbritannien seit 2004. Seit 2014 gibt es für sie auch die Ehe. In Deutschland gibt es nur eingetragene Lebenspartnerschaften, aber genau wie in Großbritannien gelten die auch nur für gleichgeschlechtliche Paare.