Human Rights Watch sieht die Demokratien weltweit in Gefahr. Die Menschenrechtsorganisation warnt in ihrem Jahresbericht vor populistischen Regierungen.

Human Rights Watch kritisiert, dass politische Führungsfiguren wie die in der Türkei, in Russland oder auf den Philippinen ihre eigene Autorität in den Vordergrund stellten und nicht mehr das Gesetz. Der Aufstieg des Populismus' sei eine fundamentale Bedrohung der Menschenrechte. Nach Ansicht der Organisation setzen sich viele westliche Politiker nicht stark genug für Menschenrechte ein. Als positive Ausnahme werden unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der scheidende US-Präsident Barack Obama genannt.

In dem Jahresbericht blickt Human Rights Watch auf den Umgang mit Menschenrechten in mehr als 90 Ländern.