Den können sie, wenn sie wollen, an einem Ort hinterlassen, den sie selber wiederfinden oder ihren Artgenossen empfehlen wollen. Das haben Biologen der Uni Bristol herausgefunden. Das Ganze funktioniert so: Die Hummel berührt zum Beispiel ein Blütenblatt mit ihren Füßchen und sondert dabei einen ganz eigenen Duft ab. In einem Experiment konnten die Forscher zum ersten Mal zeigen, dass die Hummeln treffsicher zwischen ihren eigenen Duftmarken, den von anderen Hummeln aus dem gleichen Nest und von fremden Populationen unterscheiden können.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Hummeln so leckere und ergiebige und nicht so lohnende Blüten jeweils markieren können. Außerdem können sie sehen, ob sie letztens schonmal da waren. Das hilft ihnen dabei, keine Zeit bei der Nahrungssuche zu verschwenden.