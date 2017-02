Zehntausende Familien in Somalia auf der Flucht

Die Hilfsorganisation Save the Children sagt, dass im Norden des Landes schon zehntausende Familien auf der Flucht sind. Sie suchen nach Wasser und Weideflächen für ihr Vieh. In der Region Puntland herrscht nach Angaben von Save the Children die schwerste Dürre seit 60 Jahren - auch andere Teile Somalias seien stark betroffen. Der Landesdirektor der Organisation berichtet, die Landschaft sei mit Ziegenkadavern übersät, es gebe an vielen Orten auch tote Kamele.

Zuletzt hatte es 2011 in Somalia eine große Hungersnot gegeben. Damals starben etwa 250.000 Menschen.