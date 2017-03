Und das Böse sind in diesem Fall Bakterien. Besonders in Krankenhäusern gelten solche Rohre als Hotspot für Krankheitserreger. Forscher der University of Virginia wollten wissen, was die Tierchen da drin eigentlich so machen. Dafür haben sie fünf Waschbecken nachgebaut und die Siphons mit fluoreszierenden Bakterien besiedelt. Dort sammeln sie sich klassischerweise - auch, wenn das Waschbecken regelmäßig desinfiziert wird. Gefüttert wurden die Bakterien mit Nährlösung - die sollte übriggebliebene Infusionen und Getränke simulieren, die in Kliniken runtergespült werden.

Und die Leuchtbakterien waren im Test ziemlich agil. Im Schnitt wuselten sie 2,5 Zentimeter pro Tag die Rohre hoch ins Waschbecken. Einmal oben angekommen, wurden sie von Spritzwasser großzügig verteilt.