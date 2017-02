Tonnenweise Geld - die Polizei in Paraguay kann im Moment nur schätzen, wie viele Geldscheine in dem Haus, das sie durchsucht hat, tatsächlich lagert.

Die Ermittler gehen zur Zeit von rund 30 Tonnen Banknoten aus - und es sind nicht mal paraguayische Guaraníes, sondern venezolanische Bolívares. Eine erste Sichtung des riesigen Geldhaufens hat ergeben, dass es vor allem 50- und 100-Bolívar-Scheine sind, die in dem Haus nordöstlich der Hauptstadt Asunción entdeckt wurden. Noch ist nicht klar, ob das venezolanische Geld legal nach Paraguay kam und warum es tonnenweise in dem Haus lagert. Venezuela liegt mehrere tausend Kilometer nördlich von Paraguay.

Hyperinflation in Venezuela

In Venezuela ist das Geld wegen einer heftigen Inflation quasi nichts mehr wert. Experten rechnen für letztes Jahr mit bis zu 700 Prozent Inflation in Venezuela - die höchste weltweit. Die Menschen müssen die Scheine säckeweise in Supermärkte und zum Bäcker tragen. Die venezolanische Regierung behauptet immer wieder, die Lage im Land sei nur deshalb so schwierig, weil Geld illegal im Ausland gehortet würde.

Ende letzten Jahres hatte Präsident Nicolas Maduro ohne große Vorankündigung die 100-Bolívar-Note aus dem Verkehr ziehen wollen - stattdessen sollte eine 20.000er-Note auf den Markt kommen. Die Aktion war aber schlecht vorbereitet: Weil die alten Scheine für ungültig erklärt wurden, die neuen aber noch nicht verfügbar waren, konnten viele Venezolaner plötzlich nicht mehr zahlen. Proteste und Plünderungen waren die Folge.