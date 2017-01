In einer halben Stunde von Hamburg nach Frankfurt am Main - wenn es nach US-Unternehmer Elon Musk geht, könnte das bald Wirklichkeit werden.

Wie das futuristische Transportmittel aussehen könnte, haben Studenten gezeigt, die am Wochenende am Hyperloop-Wettbewerb teilgenommen haben. Der erste Preis für Design und Gesamtleistung ging an das Team der Technischen Universität Delft. Sie haben eine Transportkapsel aus Kohlenstoff-Fasern entworfen, die nur knapp 150 Kilo wiegt. Die schnellste Kapsel stammte allerdings von Studenten der TU München. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 94 km/h war sie um einen Stundenkilometer schneller als die niederländische Kapsel.

Elon Musk, der unter anderem die private Raumfahrtfirma SpaceX gegründet hat, glaubt, dass diese Geschwindigkeiten in absehbarer Zeit fünf- bis zehnmal so hoch werden könnten. Dem US-Unternehmer schwebt vor, Fahrgäste künftig durch eine Röhre namens Hyperloop zu transportieren - dank Unterdruck in der Röhre sollen die Transportkapseln nahezu Schallgeschwindigkeit erreichen.